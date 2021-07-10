Агент сообщил, что Мевля точно не останется в "Сочи". По его словам, игрок рассматривает только предложения из Европы. У Мевли есть много хороших предложений - в частности, он может продолжить карьеру в Турции, сообщил Новиков.
"Мевля точно не останется в "Сочи". Мы бы согласились на их предложение, но они поменяли свое решение. Поезд ушел, теперь мы рассматриваем только предложения из Европы. У Михи есть много хороших предложений, думаю, что к понедельнику все решится. <...> У нас есть предложения из Турции, еще из нескольких топ-чемпионатов", - сказал Новиков.
Отметим, что "Сочи" и Мевля не договорились о продлении контракта. Соглашение 31-летнего словенца с сочинцами истекло 1 июля.
Источник: Спорт-Экспресс
Агент Мевли: мы рассматриваем только предложения из Европы
Агент Евгений Новиков, представляющий интересы защитника Михи Мевли, высказался о будущем игрока.
Фото: РИА Новости
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