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Макаров: есть мечта уехать из России. Наш чемпионат и европейские - небо и земля

Полузащитник "Рубина" и сборной России Денис Макаров рассказал, что хотел бы проверить свои силы в одном из европейских чемпионатов.
Фото: ФК "Рубин"
"Есть мечта уехать в Европу — как и у каждого, мне кажется. Если будет шанс попасть в хороший чемпионат — вцеплюсь в него зубами. Все-таки европейский футбол отличается от нашего. Во-первых, там играют быстрее. Во-вторых, ну наш чемпионат и европейские — небо и земля: какая техника у них, какое мышление", - приводит слова Макарова Sport24.

Денис является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплева. За "Рубин" 23-летний хавбек выступает с января 2020 года. Его контракт с казанским клубом рассчитан до лета 2023 года. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Макаров принял участие в 28 матчах, в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 млн евро.

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Теги: Макаров Рубин
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