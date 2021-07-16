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Федун предложил Тедеско в качестве главного тренера сборной России на исполкоме РФС

Председатель совета директоров "Спартака" и член исполкома Российского футбольного союза Леонид Федун предложил кандидатуру Доменико Тедеско в качестве главного тренера сборной России.
Фото: "Getty Images"
"Я предложил кандидатуру Тедеско на исполкоме РФС. Считаю, что это хороший вариант для [сборной] России. Но какое решение примет бюро исполкома, я не в курсе. Нас просто поставят перед фактом. Мне показалось, что такой вариант не будет принят", - цитирует Федуна "РБК-Спорт".

Напомним, в прошлый четверг, 8 июля, с поста главного тренера сборной России был уволен Станислав Черчесов. Под его руководством сборная России не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы-2020, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Доменико Тедеско в России возглавлял московский "Спартак". На посту главного тренера "красно-белых" немецкий специалист работал с с 2019 по 2021 год. Под руководством Тедеско в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги "Спартак" занял 2-е место и попал в квалификацию Лиги чемпионов, где московский клуб стартует с третьего отборочного раунда.

Также Доменико Тедеско был главным тренером немецких клубов "Эрцгебирге" и "Шальке".

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Теги: Федун Спартак Тедеско Сборная России
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