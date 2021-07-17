Смородская - о Суперкубке России: мне не понравилась игра "Локомотива". У команды безобразный состав

Смородская отметила, что ей не понравилась игра "Локомотива" в матче с "Зенитом". По ее словам, многие футболисты "железнодорожников" выпали из игры в этом поединке. Также Смородская заявила, что у "Локомотива" слабый состав и раскритиковала руководство клуба по поводу работы с молодежью.
"Качество футбола мне не понравилось, а особенно не понравилась игра "Локомотива". Очень многие футболисты, начиная от Гильерме и Смолова, совершенно выпали из игры. Футболисты не чувствуют друг друга, а играет неизвестная молодежь, непонятно почему оказавшаяся в составе "Локомотива". <...> Господин Плутник ставит себе какие-то задачи, которые выглядят очень непрофессионально, я бы даже сказала нереально. "Мы сделаем молодую команду". Из кого? Где он увидел молодежь, достойную играть на высоком уровне? У нас ни в одной команде нет нормальной молодежи. Безобразный состав!" - заявила Смородская.
Источник: Чемпионат
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Фото: "СЭ"
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