Напомним, что накануне "Сочи" победил "Кешлю" дома со счетом 3:0 в первой игре второго квалификационного раунда Лиги конференций. Это был первый матч сочинцев в еврокубках.
Точилин заявил, что "Сочи" отлично дебютировал в еврокубках. По его словам, российская команда полностью превзошла оппонента.
"Дебют в еврокубках можно оценить как отличный - была уверенная игра, "Сочи" по всем статьям превзошел соперника. Было бы идеально, если бы команда максимально реализовывала моменты, но соперник всячески затруднял, вратарь сыграл достаточно неплохо. Если бы не он, счет мог бы быть более крупным", - сказал Точилин.
Отметим, что ответный матч между "Сочи" и "Кешлей" должен пройти 29 июля.
Источник: ТАСС
Гендиректор "Сочи" прокомментировал победу над "Кешлей" в Лиге конференций
Точилин оценил дебют "Сочи" в еврокубках
Экс-наставник "Сочи" Александр Точилин высказался о победе команды над азербайджанской "Кешлей" в квалификации Лиги конференций.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!