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СМИ: "Спартак" намерен увеличить сумму отступных за Соболева до 30 млн евро

"Спартак" собирается увеличить отступные за форварда Александра Соболева.
Фото: "Спартак"
Сейчас сумма отступных составляет 20 миллионов евро. "Спартак" планирует увеличить ее как минимум до 30 миллионов евро, сообщает источник.

Напомним, ранее стало известно, что "Спартак" намерен продлить контракт с Соболевым. Действующее соглашение 24-летнего нападающего с "красно-белыми" рассчитано до лета 2024 года. Отметим, что портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Источник: Eurostavka

Источник: "Спартак" ведет переговоры об улучшении условий контракта Соболева и не может договориться о продлении Жиго

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Теги: Соболев Спартак
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