Сейчас сумма отступных составляет 20 миллионов евро. "Спартак" планирует увеличить ее как минимум до 30 миллионов евро, сообщает источник.
Напомним, ранее стало известно, что "Спартак" намерен продлить контракт с Соболевым. Действующее соглашение 24-летнего нападающего с "красно-белыми" рассчитано до лета 2024 года. Отметим, что портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 11 миллионов евро.
Источник: Eurostavka
Источник: "Спартак" ведет переговоры об улучшении условий контракта Соболева и не может договориться о продлении Жиго
СМИ: "Спартак" намерен увеличить сумму отступных за Соболева до 30 млн евро
"Спартак" собирается увеличить отступные за форварда Александра Соболева.
Фото: "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!