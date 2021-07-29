Шварц высказался об особенностях подготовки "Динамо" к игре с "Уфой"

Шварц рассказал, как "Динамо" будет готовиться к игре с "Уфой" в связи с тем, что встреча пройдет на искусственном поле.
"Сегодня и завтра мы будем тренироваться на искусственном поле, чтобы максимально подготовиться к игре с "Уфой". Но если говорить об отличиях – скорость мяча при передачах и ощущение мяча. Я еще не был на поле в Уфе, однако представляю, что такое искусственное поле. На таком поле легко проявить технику и легко сыграть", - сказал Шварц.
Отметим, что встреча "Уфа" - "Динамо" состоится 31 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.
Источник: Чемпионат
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Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц рассказал об особенностях подготовки к матчу второго тура РПЛ с "Уфой".
Фото: "Динамо"
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