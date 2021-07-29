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"Локомотиву" не делал предложений по Инкапье

Московский "Локомотив" не обращался в "Тальерес" по поводу защитника Пьеро Инкапье.
Фото: Getty Images
Об этом сообщил агент футболиста Мануэль Сьерра.

— "Локомотив" не обращался ко мне по Пьеро и не делал никаких предложений, — цитирует агента Sport24.

Ранее появилась информация, что московский клуб сделал предложение о трансфере 19-летнего футболиста. Его клуб не собирается расставаться с игроком за меньше, чем 7 млн евро.

Источник: "Локомотив" предложил контракт защитнику сборной Эквадора

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Теги: Локомотив Российские трансферы
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