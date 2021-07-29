По мнению Лахтера, Смолов прошел пик своей карьеры. Агент считает, что этот нападающий является балластом для "Локомотива".
"По Смолову — все понятно, он закончил после своего знаменитого пенальти на ЧМ. Аренда в "Сельту" и голы "Барсе" и "Реалу" — лишь слегка подслащенная пилюля, по факту — у Смолова всего два гола в 15 матчах.
Смолова трехлетней давности он напоминает только изредка и пиковые точки карьеры пройдены. Понятно, что это реальный балласт, который стоит "денег пароход", - заявил Лахтер.
Напомним, ранее сообщалось, что руководство "Локомотива" рассматривает вариант с продажей ряда игроков команды. В частности, клуб может покинуть Смолов.
Источник: Матч ТВ
"Абсолютно серый и средний центральный защитник". Агент Лахтер раскритиковал игрока "Локомотива" Пабло
Арустамян: Цорн предлагал клубам РПЛ приобрести шестерых игроков основы "Локомотива", включая Миранчука и Смолова
Агент Лахтер: Смолов прошел пиковые точки карьеры. Это реальный балласт для "Локомотива"
Футбольный агент Деннис Лахтер поделился мнением о нападающем "Локомотива" Федоре Смолове.
Фото: "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!