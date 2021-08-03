Пырнэу рассказал, что никаких официальных обращений или разговоров на тему приглашения Петреску в "Ростов" пока не было.
"Однозначно Дану была бы интересна работа в "Ростове". Я сегодня с ним разговаривал, и он сказал: "Если будет официальное предложение из "Ростова" - я с удовольствием соглашусь". Не буду скрывать: у Петреску есть предложения из арабских стран, но его приоритет - вернуться в РПЛ", - приводит слова Пырнэу Sport24.
Румынский тренер Дан Петреску в России возглавлял "Кубань" и "Динамо". Последним клубом 53-летнего специалиста был турецкий "Кайсериспор", который он покинул в феврале этого года.
Вчера Валерий Карпин покинул пост наставника "Ростова". Напомним, что в конце июля специалист возглавил сборную России. Контракт Карпина с РФС рассчитан до конца текущего года. Изначально планировалось, что 52-летний тренер будет совмещать работу в национальной команде и клубе.
Источник: Петреску и Мусаев - в числе кандидатов на пост главного тренера "Ростова"
Агент: Петреску однозначно была бы интересна работа в "Ростове"
Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы румынского тренера Дана Петреску, рассказал, что его клиент был бы не против возглавить "Ростов".
Фото: "Getty Images"
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