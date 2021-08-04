Ранее, спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов заявил, что в четверг, 5 августа, напишет заявление об уходе из московского клуба. Попов заявил, что устал от постоянных публичных унижений со стороны супруги Леонида Федуна.
"В своем телеграм-канале я докажу, что те потоки негатива на меня напрасно вылиты и что все это не так. Моя цель - не война. Цель - доказать, что все написанное про меня госпожой Салиховой, это наглая ложь. Почему я решил уйти? Да просто это цирк, в котором я не хочу участвовать", - приводит слова Попова "РБ Спорт".
Попов был назначен на должность спортивного директора "Спартака" в ноябре прошлого года. На этой позиции Попов уже работал с 2008 по 2016 год.
Сегодня "Спартак" в 1-м матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов уступил "Бенфике" со счетом 0:2. Матч обслуживала бригада арбитров из Сербии во главе со Срджаном Йовановичем. Вторая игра пройдет 10 августа в Лиссабоне на "Эштадиу ду Бенфика" и начнется в 22:00 мск.
В чемпионате России "Спартак" после двух туров имеет в своем активе 3 очка. В субботу подопечные Витории сыграют против "Нижнего Новгорода".
Попов пообещал создать телеграм-канал и уличить Салихову во лжи
Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов прокомментировал свое решение покинуть московский клуб.
Фото: РИА Новости
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