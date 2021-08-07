Мусаева спросили, являлся ли неизбежным уход Уткина из "Краснодара". Тренер рассказал, что эта инициатива исходила от самого игрока. По его словам, Даниил стремился перейти в команду, где мог бы быть лидером.
"Близко к этому. Он сам захотел уйти в конце прошлого года, чтобы получать больше игрового времени в другой команде. Мы подняли статистику: Уткин играл достаточно много и в Лиге чемпионов, и в чемпионате. Но стремился туда, где может стать лидером", - сказал Мусаев.
Напомним, что ранее "Ахмат" арендовал Уткина у "Краснодара" до конца текущего сезона.
Источник: Матч ТВ
Мусаев прокомментировал переход Уткина из "Краснодара" в "Ахмат"
Экс-наставник "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о переходе полузащитника Даниила Уткина в "Ахмат" на правах аренды.
Фото: "Ахмат"
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