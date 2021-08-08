Черевченко отметил, что во втором тайме его команда существенно прибавила по сравнению с первой половиной встречи. Также он заявил, что не имеет претензий к работе судейской бригады.
"Второй тайм провели гораздо лучше. Доволен ли я игрой Себаи? Себаи я знаю давно, иногда грубит, однако это футбол, контактный вид спорта. Он у нас единственный форвард, его игрой доволен сегодня.
Что случилось с центром обороны? Комличенко хороший форвард, напрягал сегодня неплохо наших защитников. Вопросов к судейству у меня сегодня нет, благодарны арбитру за работу", - сказал Черевченко.
Источник: Спорт-Экспресс
"Ростов" сыграл вничью с "Химками" в первом матче под руководством Семина
Черевченко прокомментировал ничью в матче "Химки" - "Ростов"
Наставник "Химок" Игорь Черевченко высказался о матче с "Ростовом", состоявшемся в рамках третьего тура РПЛ (1:1).
Фото: "Химки"
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