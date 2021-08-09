"Уважаемые коллеги из разных телеграм-каналов посмешили с выводами, увидев пост Норманна с благодарностями болельщикам "Ростова" после матча с "Химками". Матиас счастлив в "Ростове" и готовится ко встрече с ЦСКА в эту субботу", — передаёт слова Коржа Sport24.
Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что Норманн в своём инстаграме попрощался с командой. Поводом для этого стала публикация норвежца с подписью "Спасибо".
"Ростов" в текущем чемпионате располагается на пятнадцатом месте. Единственное заработанное очко было набрано командой в игре третьего тура против "Химок", завершившейся со счётом 1:1.
В двух предыдущих матчах донской клуб у себя дома потерпел два поражения от "Динамо" (0:2) и от "Зенита" (2:4).
Пресс-служба "Ростова" прокомментировала информацию о скором уходе Норманна
Руководитель медиа-отдела "Ростова" Иван Корж опроверг слухи о переходе полузащитника желто-синих Матиаса Норманна в другую команду.
Фото: ФК "Ростов"
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