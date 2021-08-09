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Шунин: у "Динамо" классный подбор футболистов, который не позволяет довольствоваться ничьей.

Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин оценил начало нового сезона РПЛ в исполнении своей команды.
Фото: ФК "Динамо"
"В каждой из трех побед на старте все складывалось по-разному. У нас классный подбор футболистов, атакующая команда, поэтому в матче с "Уфой" мы пошли вперед и забили еще. Не хотели заканчивать матч вничью.

Сейчас нам важно набирать очки не только с сильными соперниками, но и командами из нижней части таблицы", — передаёт слова Шунина Sport24.

Напомним, на старте Чемпионата России "Динамо" провело три встречи, в которых набрало девять очков, одержав три победы.

Два выездных матча против "Ростова" и "Уфы" закончились победами бело-голубых. Однако игра в столице Башкирии могла завершиться для "Динамо" неудовлетворительно. Бело-голубые, ведя в два мяча и имея на одного игрока больше, позволили нападающему "Уфы" Гамиду Агаларову нанести два результативных удара по своим воротам. В концовке встречи полузащитник "Динамо" Себастьян Шиманьски забил третий мяч. Матч завершился со счётом 2:3 в пользу бело-голубых.

Вчера "Динамо" у себя дома, проигрывая по ходу встречи, обыграло ЦСКА со счётом 2:1.

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Теги: Шунин Динамо
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