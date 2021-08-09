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Рианчо предложил назначить Бердыева спортивным директором "Спартака"

Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо предложил кандидата на пост спортивного директора "красно-белых".
Фото: "Getty Images"
Напомним, 4 августа пост спортивного директора "Спартака" покинул Дмитрий Попов. Заявление об уходе он сделал после поражения "красно-белых" в 1-м матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Бенфикой" (0:2).

"Спортивный директор должен хорошо знать не только внутренний рынок игроков, но и международный. Более того, очень важно, чтобы это был большой профессионал с опытом, чтобы его невозможно было обмануть или навязать ему свои мысли.

Думаю, на эту должность "Спартаку" бы подошел Курбан Бердыев. Мне кажется, он бы стал отличным спортивным директором", - приводит слова Рианчо Sport24.

Напомним, что Рауль Рианчо исполнял обязанности главного тренера "Спартака" в 2018 году после увольнения Массимо Карреры.

Курбан Бердыев работал в должности главного тренера в "Кристалле", "Рубине" и "Ростове". Казанский клуб под его руководством два раза становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз становился обладателем Кубка России. В 2019 году Бердыев покинул пост наставника "Рубина". Сейчас 68-летний тренер занимает пост советника в алматинском "Кайрате".

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Теги: Рианчо Спартак Бердыев
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