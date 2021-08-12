Напомним, ранее журналист Максим Алланазаров в своем телеграм-канале сообщил, что новое соглашение Соболева с "красно-белыми" будет рассчитано до конца сезона-2025/26.
"Мы рады объявить о продлении контракта с Соболевым на 5 лет. Уверен, что Саша надолго задержится в "Спартаке", - приводит слова Мележикова Eurostavka.
Нападающий Александр Соболев выступает за "Спартак" с 2020 года. В состав "красно-белых" он перебрался из "Крыльев Советов". В прошлом сезоне Соболев сыграл за "Спартак" 22 матча в РПЛ, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.
В сезоне-2021/22 у Соболева 5 матчей во всех турнирах и 1 забитый мяч.
В субботу, 14 августа, "Спартак" на своем поле примет "Урал" в рамках 4-го тура Российской Премьер-лиги.
Источник: Александр Соболев продлил контракт со "Спартаком"
Гендиректор "Спартака" Мележиков подтвердил продление контракта с Соболевым
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков сообщил о продлении контракта с нападающим Александром Соболевым.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!