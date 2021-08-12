По информации источника, форвард также получил подписной бонус в размере 1 млн евро.
Напомним, ранее генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков сообщил о продлении контракта с нападающим Александром Соболевым. Новое соглашение форварда с московской командой рассчитано на 5 лет.
Нападающий Александр Соболев выступает за "Спартак" с 2020 года. В состав "красно-белых" он перебрался из "Крыльев Советов". В прошлом сезоне Соболев сыграл за "Спартак" 22 матча в РПЛ, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. В сезоне-2021/22 у Соболева 5 матчей во всех турнирах и 1 забитый мяч.
В субботу, 14 августа, "Спартак" на своем поле примет "Урал" в рамках 4-го тура Российской Премьер-лиги.
Источник: Чемпионат
Гендиректор "Спартака" Мележиков подтвердил продление контракта с Соболевым
Стала известна зарплата Соболева по новому контракту со "Спартаком"
Нападающий "Спартака" Александр Соболев по новому контракту с "красно-белыми" будет зарабатывать два миллиона евро за сезон.
Фото: ФК "Спартак"
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