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СМИ: "Краснодар" близок к подписанию полузащитника владимирского "Торпедо"

Полузащитник владимирского "Торпедо" Никита Кривцов близок к переходу в "Краснодар".
Фото: ФК "Томь"
По информации источника, стороны близки к согласованию деталей сделки.

Полузащитник Никита Кривцов выступает за "Торпедо" с 2020 года. В составе владимирской команды 18-летний полузащитник провел 16 матчей и забил 3 гола. В феврале этого года Кривцов был отдан в аренду в "Томь", где играл до конца прошлого сезона. За томский клуб он провел 15 игр, забил 4 мяча и сделал 4 голевых передачи. Контракт Кривцова с "Торпедо" рассчитан до конца июня 2022 года.

"Краснодар" занимает 8-е место в таблице РПЛ, в активе "быков" после 3-х туров 3 очка. В воскресенье, 15 августа, подопечные Гончаренко сыграют против тульского "Арсенала". Матч начнется в 20:00 мск.

Источник: Чемпионат

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Теги: Краснодар Российские трансферы
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