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Лимит на легионеров в российском футболе могут отменить. С такой идеей выступает РФС

Клубы Российской премьер-лиги получили от РФС письмо с предложением отменить лимит на легионеров и ввести систему оценочных критериев их качества.
Фото: РФС
Российский футбольный союз направил в клубы РПЛ письмо, содержащее доклад о планируемых реформах отечественного футбола, передают СМИ.

В частности, предлагается:

1) отменить лимит на легионеров;

2) ввести вместо этого критерии оценки качества иностранных игроков и необходимые требования к ним для допуска в чемпионат России;

3) ввести требование о 8 доморощенных игроках в заявке в соответствии с правилом УЕФА (4 воспитанника этого клуба и 4 воспитанника ассоциации);

4) ввести потолок расходов для клубов не более 85% от доходов, а с 2024 года - не более 70% от доходов.

Сообщается, что предложения Российского футбольного союза основаны на данных анализа нидерландской компании Hypercube.

Источник: Daily Storm

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Теги: РФС РПЛ
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