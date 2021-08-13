Российский футбольный союз направил в клубы РПЛ письмо, содержащее доклад о планируемых реформах отечественного футбола, передают СМИ.
В частности, предлагается:
1) отменить лимит на легионеров;
2) ввести вместо этого критерии оценки качества иностранных игроков и необходимые требования к ним для допуска в чемпионат России;
3) ввести требование о 8 доморощенных игроках в заявке в соответствии с правилом УЕФА (4 воспитанника этого клуба и 4 воспитанника ассоциации);
4) ввести потолок расходов для клубов не более 85% от доходов, а с 2024 года - не более 70% от доходов.
Сообщается, что предложения Российского футбольного союза основаны на данных анализа нидерландской компании Hypercube.
Источник: Daily Storm
Лимит на легионеров в российском футболе могут отменить. С такой идеей выступает РФС
Клубы Российской премьер-лиги получили от РФС письмо с предложением отменить лимит на легионеров и ввести систему оценочных критериев их качества.
Фото: РФС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!