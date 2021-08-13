Российский футбольный союз предложил клубам РПЛ принципиально изменить систему детского и юношеского футбола в стране, сообщает телеграм-канал "Мутко против".
По данным источника, проект реформ детского футбола предполагает:
1) Развитие сети государственных спортивных школ и академий футбольных клубов. При этом предлагается делать упор на индивидуальное развитие игроков, а не на спортивный результат, набирать детей для обучения полугодиями, чтобы сгладить "эффект возраста", и увеличить максимальный возраст обучения в спортивной школе до 20 лет.
2) Создание системы региональных центров РФС, включающих несколько футбольных полей, манеж, тренажерный зал и спортивную школу. Строить их предполагается при совместном финансировании государства, регионов и РФС (стоимость строительства одного РЦ оценивается в 2-3 млрд рублей).
3) Реформа системы соревнований - создание системы федеральных и межрегиональных юношеских футбольных лиг.
4) обучение тренеров, основанное на современных методиках.
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В РФС предложили реформировать систему детского футбола
Российский футбольный союз разработал программу масштабных реформ детского и юношеского футбола в России.
Фото: РФС
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