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В РФС предложили реформировать систему детского футбола

Российский футбольный союз разработал программу масштабных реформ детского и юношеского футбола в России.
Фото: РФС
Российский футбольный союз предложил клубам РПЛ принципиально изменить систему детского и юношеского футбола в стране, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

По данным источника, проект реформ детского футбола предполагает:

1) Развитие сети государственных спортивных школ и академий футбольных клубов. При этом предлагается делать упор на индивидуальное развитие игроков, а не на спортивный результат, набирать детей для обучения полугодиями, чтобы сгладить "эффект возраста", и увеличить максимальный возраст обучения в спортивной школе до 20 лет.

2) Создание системы региональных центров РФС, включающих несколько футбольных полей, манеж, тренажерный зал и спортивную школу. Строить их предполагается при совместном финансировании государства, регионов и РФС (стоимость строительства одного РЦ оценивается в 2-3 млрд рублей).

3) Реформа системы соревнований - создание системы федеральных и межрегиональных юношеских футбольных лиг.

4) обучение тренеров, основанное на современных методиках.

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Теги: РФС РПЛ
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