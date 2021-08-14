Напомним, ранее "Зенит" объявил о подписании соглашения с 24-летним Клаудиньо. Контракт будет действовать пять лет.
Непомнящий заявил, что Клаудиньо - нужное приобретение для "Зенита". При этом еще непонятно, сможет ли футболист быстро адаптироваться в российском футболе, отметил тренер.
"Если судить по прессе - интересный игрок. Очевидно, что в нем появилась необходимость, как бывает в случаях, когда кто-то покидает клуб. Нужное приобретение. Пока говорить о большем трудно. Другой момент связан с адаптацией. Не всем удается так просто вписаться в наш футбол. Но его презентация в "Зените" была красивой. Наверное, таким образом сразу влюбили игрока в свой клуб. Или город в игрока", - сказал Непомнящий.
Источник: Матч ТВ
Непомнящий - о трансфере Клаудиньо: интересный игрок, нужное приобретение для "Зенита"
Известный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал трансфер бразильского полузащитника Клаудиньо из "Ред Булл Брагантино" в "Зенит".
Фото: "Томь"
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