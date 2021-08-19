22-летний норвежец пополнил состав красно-синих в феврале. За это время он поиграл под руководством трех разных тренеров - Виктора Гончаренко, Ивицы Олича и Алексея Березуцкого.
"Мне приходилось тяжело. Приходишь в команду, понимая: тебя хочет в ней видеть один тренер. Он исчезает, появляется другой. Тебе удается завоевать его доверие, почувствовать себя частью плана - а при новом тренере нужно начинать с чистого листа. Тяжело психологически, конечно", - цитирует Бохинена Sport24.
Контракт Эмиля с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. На счету хавбека восемь игр во всех турнирах в составе "армейцев", в которых он отличился одной голевой передачей и получил две желтые карточки.
Бохинен: когда я приходил в ЦСКА, мы боролись за место в ЛЧ. Остаться без еврокубков - не то, на что я надеялся
Бохинен: приходишь в команду, понимая - тебя хочет в ней видеть один тренер. Он исчезает, появляется другой
Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен рассказал о своем отношении к частой смене тренеров в армейском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА
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