Как сообщает источник, форвард надорвал заднюю поверхность бедра. Отмечается, что срок восстановления нападающего может составить 6-8 недель.
Таким образом, с высокой долей вероятности Зе Луиш пропустит матч 5-го тура РПЛ против "Краснодара". Игра состоится в воскресенье, 22 августа, на "РЖД Арене", начало встречи - в 16:00 мск.
Зе Луиш подписал контракт с "Локомотивом" в октябре прошлого года. Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано до 30 июня 2023 года. В этом сезоне Зе Луиш провел 3 матча в РПЛ, результативными действиями не отметился. В общей сложности за "Локомотив" он сыграл в 16 матчах, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.
В России Зе Луиш выступал также за московский "Спартак".
Источник: Metaratings
Источник: нападающий "Локомотива" Зе Луиш получил травму и выбыл из строя на полтора-два месяца
Форвард "Локомотива" Зе Луиш получил травму на сегодняшней тренировке "железнодорожников".
Фото: РПЛ
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