- Мы готовимся принять "Краснодар" на "Ростов Арене". "Ростов Арена" устраняет все трудности с полем, которые возникли из-за аномальных погодных условий - высокой температуры и большого количества осадков. "Ростов Арена" предпринимает все, чтобы матч седьмого тура состоялся на ней", - передает слова пресс-службы "Ростова" ТАСС.
Ранее стало известно, что Российская премьер-лига временно приостановила действие сертификата домашнего стадиона желто-синих "Ростов Арены", а также "Ак Барс Арены", на которой принимает своих соперников казанский "Рубин", из-за плохого состояния газона. По сообщению лиги, для проведения следующего матча необходимо положительное заключение комиссии РФС и РПЛ не позднее чем за 10 календарных дней до его даты. В 5 и 6 туре чемпионата России "Ростов" по календарю играет на выезде, в 7 туре желто-синие принимают на своем поле "Краснодар". Ориентировочной датой 7 тура РПЛ является 12 сентября.
РПЛ временно приостановила действие сертификатов домашних арен "Рубина" и "Ростова"
"Ростов" планирует сыграть с "Краснодаром" на "Ростов Арене"
"Ростов" рассчитывает привести в порядок газон своего домашнего стадиона к матчу 7 тура РПЛ против "Краснодара".
Фото: ФК "Ростов"
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