"Ростов" планирует сыграть с "Краснодаром" на "Ростов Арене"

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арсенал Тула
1 - 1
СпартакЗавершен
ЦСКА
2 - 0
АхматЗавершен
Урал
0 - 0
Динамо1 тайм
П1 6X 3.75П2 1.62
Уфа
0 - 0
Зенит1 тайм
Крылья Советов
20:00
СочиНе начат
П1 2.7X 3.25П2 2.8

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
4 - 3
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
0 - 1
ТомьЗавершен
Велес
2 - 1
Алания2 тайм
П1 1.37X 3.95П2 10.5
Металлург Лп
1 - 2
Краснодар-22 тайм
П1 11X 4.05П2 1.35
КАМАЗ
0 - 1
Балтика1 тайм
П1 11X 4.45П2 1.3
Оренбург
0 - 0
Акрон1 тайм
П1 1.42X 3.9П2 8.25
Волгарь
0 - 0
Торпедо1 тайм
П1 4.33X 3.4П2 1.91
Олимп-Долгопрудный
18:00
КубаньНе начат
Факел
0 - 0
Ротор1 тайм
П1 1.95X 3.25П2 3.9

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ливерпуль
2 - 0
БернлиЗавершен
Астон Вилла
1 - 0
Ньюкасл2 тайм
П1 1.25X 5П2 15
Кристал Пэлас
0 - 0
Брентфорд2 тайм
П1 4X 2.1П2 3
Манчестер Сити
2 - 0
Норвич2 тайм
X 51П2 75
Лидс
1 - 1
Эвертон2 тайм
П1 2.5X 2.38П2 4.33
Брайтон
19:30
УотфордНе начат
П1 1.71X 3.7П2 5.4

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Алавес
0 - 0
Мальорка1 тайм
П1 2.38X 2.88П2 3.4
Эспаньол
20:30
ВильярреалНе начат
П1 3.1X 3.2П2 2.47
Гранада
20:30
ВаленсияНе начат
П1 2.6X 3.15П2 2.95
Атлетик
23:00
БарселонаНе начат
П1 4.1X 3.85П2 1.86

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Интер
19:30
ДженоаНе начат
П1 1.34X 5.2П2 9.8
Верона
19:30
СассуолоНе начат
П1 2.6X 3.4П2 2.75
Эмполи
21:45
ЛациоНе начат
П1 4.4X 4П2 1.79
Торино
21:45
АталантаНе начат
П1 5.6X 4.3П2 1.58

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Айнтрахт
0 - 0
Аугсбург2 тайм
Бохум
2 - 0
Майнц2 тайм
Герта
0 - 0
Вольфсбург2 тайм
П1 5.5X 1.57П2 4
Гройтер Фюрт
1 - 1
Арминия2 тайм
П1 4X 1.44П2 10
Фрайбург
2 - 1
Боруссия Д2 тайм
П1 1.4X 3.75П2 15
Байер
19:30
Боруссия МНе начат
П1 2.34X 3.5П2 3.05

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монако
0 - 0
Ланс1 тайм
П1 1.8X 3.5П2 4.5
Сент-Этьен
22:00
ЛилльНе начат
П1 2.95X 3.15П2 2.6

"Ростов" планирует сыграть с "Краснодаром" на "Ростов Арене"

"Ростов" рассчитывает привести в порядок газон своего домашнего стадиона к матчу 7 тура РПЛ против "Краснодара".
Фото: ФК "Ростов"
- Мы готовимся принять "Краснодар" на "Ростов Арене". "Ростов Арена" устраняет все трудности с полем, которые возникли из-за аномальных погодных условий - высокой температуры и большого количества осадков. "Ростов Арена" предпринимает все, чтобы матч седьмого тура состоялся на ней", - передает слова пресс-службы "Ростова" ТАСС.

Ранее стало известно, что Российская премьер-лига временно приостановила действие сертификата домашнего стадиона желто-синих "Ростов Арены", а также "Ак Барс Арены", на которой принимает своих соперников казанский "Рубин", из-за плохого состояния газона. По сообщению лиги, для проведения следующего матча необходимо положительное заключение комиссии РФС и РПЛ не позднее чем за 10 календарных дней до его даты. В 5 и 6 туре чемпионата России "Ростов" по календарю играет на выезде, в 7 туре желто-синие принимают на своем поле "Краснодар". Ориентировочной датой 7 тура РПЛ является 12 сентября.

РПЛ временно приостановила действие сертификатов домашних арен "Рубина" и "Ростова"

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Теги: Ростов Краснодар Ростов-Арена
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