По информации источника, услуги 27-летнего футболиста были предложены "Ростову".
Отметим, что контракт Кендзеры с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне Томаш принял участие в 40 матчах "Динамо" во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.
"Ростов" на данный момент пребывает на 14-м месте в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. В активе "желто-синих" четыре очка.
Источник: Sport24
СМИ: защитника киевского "Динамо" Кендзеру предложили "Ростову"
Защитник киевского "Динамо" и сборной Польши Томаш Кендзера может продолжить карьеру в РПЛ.
Фото: Football.ua
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