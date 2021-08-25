По информации источника, представители игрока просили зарплату в районе 1 млн евро в год. Отмечается, что клубы не стали рассматривать вариант с подписанием 30-летнего форварда.
Нападающий Факундо Феррейра выступал за "Сельту" с февраля 2021 года. В прошлом сезоне Ла Лиги он провел 13 матчей, в которых забил 1 гол. Контракт с аргентинцем "Сельта" продлевать не стала, с 1 июля Феррейра находится в статусе свободного агента.
Также Феррейра играл за "Бенфику", "Эспаньол", "Шахтер", "Ньюкасл" и "Велес Сарсфилд".
Источник: Sport24
СМИ: ЦСКА и "Спартаку" предложили экс-форварда "Сельты" Феррейру
Московским клубам ЦСКА и "Спартак" были предложены услуги аргентинского нападающего Факундо Феррейры.
Фото: "Getty Images"
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