Как сообщает источник, в ближайшее время колумбиец подпишет контракт с сочинским клубом.
Нападающий Матео Кассьера выступает за "Белененсеш" с 2019 года. В текущем сезоне он провел 2 матча в чемпионате Португалии, результативными действиями не отметился. Всего за "Белененсеш" 24-летний футболист сыграл в 70 матчах, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу. Контракт колумбийца с португальским клубом истекает в конце июня следующего года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 млн евро.
Также Кассьера играл за колумбийский "Депортиво Кали", "Аякс", "Гронинген" и аргентинский "Расинг".
Источник: Чемпионат
Источник: колумбийский нападающий Кассьера прибыл в расположение "Сочи"
Нападающий "Белененсеша" Матео Кассьера прибыл в расположение "Сочи".
Фото: "Getty Images"
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