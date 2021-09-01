"Эта информация - слух и фейки. Турецкие клубы не обращались по Кристи. Он точно остается в ЦСКА до зимы", - цитирует Вукмирицу Sport24.
Полузащитник Кристиян Бистрович вторую часть прошлого сезона на правах аренды в турецком клубе "Касымпаша". За эту команду он провел 20 матчей, в которых отдал 5 результативных передач.
В ЦСКА хорват перебрался в 2018 году из клуба "Славен" за 500 тыс евро. В текущем сезоне 23-летний игрок сыграл в 2-х матчах и забил 1 гол. Всего за армейский клуб Бистрович провел 90 матчей, забив 7 голов.
Агент: Бистрович точно остается в ЦСКА до зимы
Агент Вукмил Вукмирица, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны турецких клубов.
Фото: РПЛ
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