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Черчесов – о продолжении карьеры: хотелось бы работать в русскоязычной среде

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Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о планах на свою тренерскую карьеру.

Фото: РФС
"Сегодня хотелось бы работать в русскоязычной среде. Потому что последние два года работал и на всех языках говорил (улыбается). И это реально много сил забирает. Когда ты не на своем родном языке хочешь в точку попасть, донести что?то. Лекции читаешь", - сказал Черчесов.

Российский тренер заявил, что ему уже поступило предложение, но он не будет торопиться с принятием решением. Отметим, что СМИ связывали Черчесова с московским "Спартаком". Последним местом работы Станислава Черчесова был венгерский «Ференцварош». Под руководством россиянина клуб дважды брал чемпионство, в 2022 и 2023 годах, а также завоевал Кубок страны. Черчесов вывел команду в 1/8 финала Лиги Европы впервые за почти полвека.

Источник: "Матч ТВ"

Станислав Черчесов
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