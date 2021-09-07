По информации источника, трибуны "Газпром Арены" разрешено заполнить на 30% от максимальной вместимости стадиона. Таким образом, встречу с "Ахматом" смогут посетить от 15 до 20 тысяч зрителей. Вероятно, допуск будет осуществляться только по QR-коду.
Напомним, на два предыдущих домашних матча "Зенита" в этом сезоне против "Краснодара" (3:2) и ЦСКА (1:0) была допущена лишь 1000 болельщиков.
Матч 7-го тура Российской Премьер-лиги "Зенит" - "Ахмат" состоится в субботу, 11 сентября, в Санкт-Петербурге. Начало игры - в 16:30 мск. "Сине-бело-голубые" лидируют в таблице чемпионата России, набрав в 6-ти матчах 14 очков. Грозненский клуб идет на 8-й строчке, имея в активе 9 очков.
Источник: "Спорт-Экспресс"
"Зенит" согласовал с Роспотребнадзором увеличение числа болельщиков на матч с "Ахматом" до 30%
"Зенит" договорился с Роспотребнадзором об увеличении числа зрителей на матч 7-го тура РПЛ против "Ахмата".
Фото: "Getty Images"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!