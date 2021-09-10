- Дзюба - главная надежда и спасение сборной России?
- В российском чемпионате - да. На уровне Европы - нет. Это другой уровень. Любая средняя команда выключит его из игры, - сказал Глеб.
Напомним, что Дзюба не был вызван в сборную России на сентябрьские матчи квалификационного раунда ЧМ-2022. В этих встречах российская команда обыграла сборные Кипра и Мальты с одинаковым счетом (2:0), а также сыграла вничью с Хорватией (0:0).
Источник: Спорт-Экспресс
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Александр Глеб: в Европе любая средняя команда выключит Дзюбу из игры
Бывший игрок лондонского "Арсенала" и "Барселоны" Александр Глеб ответил на вопрос о том, нужен ли форвард "Зенита" Артем Дзюба сборной России.
Фото: "Зенит"
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