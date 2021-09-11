— Не расстроен ли, что не удалось дебютировать за сборную? Немного обидно, что помешала травма, но ничего страшного не произошло. Конечно, следил за играми, переживал за ребят, однако сейчас уже мысли только о клубе, — цитирует футболиста Metaratings.
22-летний Магкеев покинул расположение сборной России из-за повреждения мышц бедра. Футболист пропустил матчи отборочного тура к ЧМ-2022 года против Хорватии, Кипра и Мальты.
В игре 7-го тура чемпионата России против "Крыльев" (2:0), Магкеев провел на поле все 90 минут.
Наставник "Крыльев Советов": до пропущенного гола мы создавали больше моментов, чем "Локомотив"
Магкеев: немного обидно, что травма помешала дебютировать за сборную России
Защитник "Локомотива" Станислав Магкеев прокомментировал свое отсутствие в составе сборной России.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!