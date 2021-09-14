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Ковалевски: Витория хочет максимально использовать атакующий потенциал "Спартака"

Бывший голкипер "Спартака" Войцех Ковалевски оценил игру "красно-белых" при новом тренере Руе Витории.
Фото: ФК "Спартак"
Португальский специалист Руй Витория возглавил "Спартак" перед началом сезона-2021/22, сменив на этом посту Доменико Тедеско. Контракт Витории с "красно-белыми" рассчитан до конца июня 2023 года. Под руководством Витории "Спартак" провел 9 матчей: 7 игр в РПЛ и 2 встречи в квалификации Лиги чемпионов. В них москвичи одержали 3 победы, сыграли один раз вничью и потерпели 5 поражений. Забил "Спартак" 8 голов, пропустив при этом 11.

"Бросается в глаза, что он хочет максимально использовать атакующий потенциал команды и старается наработать разные варианты проведения атак. Кажется, что это главная цель его тренерской работы. Видимо, Руй Витория, смотря на индивидуальный потенциал своих игроков, решил, что этот потенциал в атаке еще полностью не использован", - приводит слова Ковалевски Metaratings.

Групповой этап Лиги Европы "Спартак" начнет домашним матчем с "Легией". Эта игра пройдет завтра, 15 сентября, на "Открытие Банк Арене". Начало матча - в 17:30 мск.


Теги: Ковалевски Спартак Витория
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