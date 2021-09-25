— На сегодняшний день зарплата Агаларова чуть больше 150 тысяч рублей. Готов продать его? Все об этом говорят, — цитирует Газизова Sport24
21-летний Агаларов в нынешнем сезоне РПЛ забил восемь голов в девяти матчах. Он не смог отличиться лишь в трех играх.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин включил игрока в расширенный список команды на матчи отборочного турнира к чемпионату мира.
Стукалов - о поражении "Уфы" от "Спартака": игра могла развернуться по-разному
Cтало известно, сколько получает лучший бомбардир РПЛ Агаларов
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов раскрыл зарплату нападающего клуба Гамида Агаларова.
Фото: ФК "Уфа"