По информации источника, как минимум до ноября Николич не имеет права рассказывать о причинах ухода из "Локо". Из-за этого он уже отказал в интервью нескольким ведущим СМИ Сербии, заявив, что в комментарии "сейчас нет смысла".
Отмечается, что соглашение о неразглашении подразумевает санкции в случае, если сербский специалист все же расскажет журналистам о причинах своего ухода из московского клуба: "железнодорожники" имеют право не выплачивать часть компенсации за досрочное расторжение трудового договора.
Напомним, 5 октября "Локомотив" объявил о разрыве контракта с Марко Николичем по обоюдному согласию сторон. По информации СМИ, сербский специалист получит после увольнения компенсацию в размере 3 млн евро.
Николич возглавил "Локо" летом 2020 года. Под его руководством московский клуб стал обладателем Кубка России (2021), а также выигрывал серебряные (2020) и бронзовые медали (2021) в чемпионате России.
Источник: Eurostavka
СМИ: Николичу запретили говорить об уходе из "Локомотива" до ноября
"Локомотив" запретил бывшему главному тренеру Марко Николичу давать комментарии об уходе из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"