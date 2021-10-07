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Федотов отреагировал на возможное пожизненное отстранение Казарцева от судейства

Российский арбитр Игорь Федотов отреагировал на возможное пожизненное отстранение Василия Казарцева от судейства.
Фото: РПЛ
"Я думаю, что ключевую роль в решении сыграла не ошибка с красной карточкой в матче ЦСКА - "Краснодар", а все в совокупности. А ситуация с Игорем Дивеевым стала последней каплей, и руководство посчитало, что его следует отстранить", - цитирует Федотова Metaratings.

Ранее стало известно о том, что ЭСК РФС признала работу Казарцева на матче 10-го тура РПЛ ЦСКА - "Краснодар" (0:0) неудовлетворительной из-за неназначенного пенальти в ворота "армейцев". По разным данным, арбитр может быть отстранен от работы на один год или пожизненно.

Напомним, что ранее Казарцев был исключен из судейской бригады матча 10-го тура РПЛ "Ахмат" - "Спартак" (0:1). В судейской бригаде матча "Ахмат" - "Спартак" Казарцева заменил Сергей Карасев.

Василий Казарцев работал главным арбитром в 6 матчах текущего сезона РПЛ. Он показал 27 желтых карточек, а также назначил 4 пенальти.

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Теги: Федотов Казарцев
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