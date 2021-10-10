Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Кипр
19:00
МальтаНе начат
П1 1.95X 3.1П2 4.8
Румыния
21:45
АрменияНе начат
П1 1.71X 3.8П2 5.2
Беларусь
21:45
ЧехияНе начат
П1 12X 5.8П2 1.27
Нидерланды
21:45
ГибралтарНе начат
П1 1.01X 29П2 101
Эстония
21:45
УэльсНе начат
П1 8.4X 3.95П2 1.49
Словения
21:45
РоссияНе начат
П1 2.6X 2.95П2 3.15
Северная Македония
21:45
ГерманияНе начат
П1 15X 7.4П2 1.2
Латвия
21:45
ТурцияНе начат
П1 7X 4.5П2 1.48
Исландия
21:45
ЛихтенштейнНе начат
П1 1.12X 8.8П2 27
Норвегия
21:45
ЧерногорияНе начат
П1 1.48X 4.2П2 8
Хорватия
21:45
СловакияНе начат
П1 1.47X 4.3П2 7.6

Колосков: Гисдоль? Понятия не имею, кто это такой

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на назначение Маркуса Гисдоля на пост главного тренера "Локомотива".
Фото: ТАСС
Напомним, что накануне "Локомотив" объявил о договоренности с Маркусом Гисдолем. Вскоре немецкий специалист займет пост главного тренера команды. Незадолго до этого должность наставника "Локо" оставил сербский специалист Марко Николич.

Колосков в своем комментарии отметил, что не знаком с работой Маркуса Гисдоля. Также он заявил, что удивлен отставкой Николича.

"Справится ли Маркус с этой должностью? Я откуда знаю? Первый раз услышал эту фамилию. Понятия не имею, кто это такой. Я удивлен, что Николича убрали. Ну а новая фамилия мне вообще ни о чем не говорит. Я был убежден, что Лоськова не оставят главным тренером. Ясно, что это было временное назначение", - заявил Колосков.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Колосков Гисдоль Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Сборная России сыграет против Словении в красной форме (фото)
Экс-футболист сборной Словении: Карпину нельзя вести себя с игроками как с котятами 2
Яковлев рассказал, как оказался в академии ЦСКА 1
Дешам: когда ты уже в финале, лучше всего выиграть его
Яковлев: спокойствие и рассудительность - два качества, которые отличают Алексея Березуцкого
Куртуа - о матче за третье место в Лиге наций: эта игра проводилась только из-за денег 1
Яковлев рассказал, как отреагировал на уход Гончаренко из ЦСКА
Канчельскис: у Гисдоля есть шанс стать новым Тедеско. До него "Локомотив" в последнее время играл плохо 1
Евсеев сравнил свои достижения с успехами нового тренера "Локомотива" Гисдоля 5
Бэйл: гольф - намного более интеллектуальная игра, чем футбол 1
"Дзагоев иногда на поле пихал". Яковлев - об адаптации в основной команде ЦСКА
Яковлев: у Чалова просто период невезения. Не согласен с теми, кто считает, что Федор расслабился 4
Рахимов высказался о назначении Гисдоля главным тренером "Локомотива"
Словения - Россия. Где смотреть матч, онлайн встречи 11 октября 1
Геркус: любопытно посмотреть, что в Гисдоле увидело руководство "Локомотива" 3
Роберто Мартинес опроверг данные о скором назначении на пост главного тренера "Барселоны" 1
Калиниченко прокомментировал победу Франции над Испанией в финале Лиги наций 1
Бензема: мне по-настоящему хотелось завоевать титул в составе сборной Франции
Колосков: Гисдоль? Понятия не имею, кто это такой
Ловчев: я не верю в то, что наши выиграют в Словении. Думаю, что просто проиграют 5
Юбилейный гол Месси помог сборной Аргентины победить Уругвай в матче отбора на ЧМ-2022
Сборная Бразилии не сумела обыграть команду Колумбии. Барриос провел на поле весь матч
Эту Францию нужно будить, но нельзя остановить! Мбаппе и Бензема добыли волевую победу над Испанией в финале Лиги наций
Бускетс - лучший игрок финального турнира Лиги наций
Испанский судья - о голе Мбаппе: невероятно, что линия не была проведена. Очевидный офсайд (видео) 12
Бензема признан лучшим игроком финального матча Лиги наций (видео)
Сборная Франции стала первой командой, выигравшей ЧМ, ЧЕ и Лигу наций
Сутормин: нам доносится максимальная информация, можем лично подойти к тренеру
Сборная Франции выиграла Лигу наций, одержав волевую победу в финале над Испанией 8
Манчини установил новый рекорд среди тренеров сборной Италии
Все новости
-