Напомним, что накануне "Локомотив" объявил о договоренности с Маркусом Гисдолем. Вскоре немецкий специалист займет пост главного тренера команды. Незадолго до этого должность наставника "Локо" оставил сербский специалист Марко Николич.
Колосков в своем комментарии отметил, что не знаком с работой Маркуса Гисдоля. Также он заявил, что удивлен отставкой Николича.
"Справится ли Маркус с этой должностью? Я откуда знаю? Первый раз услышал эту фамилию. Понятия не имею, кто это такой. Я удивлен, что Николича убрали. Ну а новая фамилия мне вообще ни о чем не говорит. Я был убежден, что Лоськова не оставят главным тренером. Ясно, что это было временное назначение", - заявил Колосков.
Источник: Спорт-Экспресс
Колосков: Гисдоль? Понятия не имею, кто это такой
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на назначение Маркуса Гисдоля на пост главного тренера "Локомотива".
Фото: ТАСС