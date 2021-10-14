- Ничего не слышал. О каких предложениях может идти речь? До зимы еще играть и играть. Глебов - футболист "Ростова", капитан команды. У них свои задачи. Пока никаких предложений по Глебову не было. Ничего нет. Про "Спартак" и летом слухи какие-то писали, но ничего не было - никто не объявлял официально ни о чем. И сейчас пока про зиму тоже добавить нечего, - передает слова Банатина Eurostavka.
Ранее появилась информация, что руководство "Спартака" намерено серьезно укрепить линию полузащиты в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что с этой целью красно-белые планируют продать зимой голландского опорного полузащитника Йоррита Хендрикса и приобрести на его позицию более качественного игрока - некоторые источники называли в качестве такого фамилию опорного хавбека "Ростова" Данила Глебова. Эту информацию не подтвердил агент Хендрикса.
Источник: "Спартак" зимой намерен продать Хендрикса
Агент Хендрикса опроверг информацию о желании "Спартака" продать зимой голландского полузащитника
Агент Глебова прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в "Спартак" будущей зимой
Агент опорного полузащитника "Ростова" Данила Глебова Павел Банатин дал комментарий по информации о возможном трансфере футболиста в "Спартак" в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Ростов"