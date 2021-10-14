Матчи Скрыть

Сделать ставку

Агент Глебова прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в "Спартак" будущей зимой

Агент опорного полузащитника "Ростова" Данила Глебова Павел Банатин дал комментарий по информации о возможном трансфере футболиста в "Спартак" в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Ростов"
- Ничего не слышал. О каких предложениях может идти речь? До зимы еще играть и играть. Глебов - футболист "Ростова", капитан команды. У них свои задачи. Пока никаких предложений по Глебову не было. Ничего нет. Про "Спартак" и летом слухи какие-то писали, но ничего не было - никто не объявлял официально ни о чем. И сейчас пока про зиму тоже добавить нечего, - передает слова Банатина Eurostavka.

Ранее появилась информация, что руководство "Спартака" намерено серьезно укрепить линию полузащиты в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что с этой целью красно-белые планируют продать зимой голландского опорного полузащитника Йоррита Хендрикса и приобрести на его позицию более качественного игрока - некоторые источники называли в качестве такого фамилию опорного хавбека "Ростова" Данила Глебова. Эту информацию не подтвердил агент Хендрикса.

Источник: "Спартак" зимой намерен продать Хендрикса

Агент Хендрикса опроверг информацию о желании "Спартака" продать зимой голландского полузащитника


Теги: Спартак Ростов Глебов Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Жирков о матче Франция - Россия: хотел встать и послать Слуцкого, но сдержался. После игры сказал ему - дальше без меня
Источник: домашний стадион "Спартака" находится в залоге в банке "ВТБ" 2
Источник: Мамаеву прооперировали ахилл в Финляндии
Жирков: подходил к Абрамовичу и просил отпустить в "Спартак", хотелось вернуться в Россию. Но отпустили только в "Анжи" 5
Червиченко: позиция вратаря - последнее, чем нужно заниматься "Спартаку" 2
Агент Глебова прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в "Спартак" будущей зимой 1
Тихонов - об информации о своем возможном уходе из "Астаны": я слишком много знаю, чтобы удивляться 1
Драматичное поражение "Алании" и дежурная победа лидера. Обзор 17-го тура ФНЛ 1
Агент Хендрикса опроверг информацию о желании "Спартака" продать зимой голландского полузащитника 2
Источник: Тихонова уволят из "Астаны" по окончании сезона даже в случае "золотого дубля" 6
Камоцци прокомментировал информацию о своем участии в будущей трансферной кампании "Спартака" и интересе к Камара 5
"Барселона" продлила контракт с Педри, отступные - 1 миллиард евро 2
"Зенит-2" в большинстве победил "Красаву". В первом круге клуб Савина выиграл 6:0 1
Стало известно расписание трансляций всех матчей 11 тура РПЛ 1
"ПСЖ" нашел потенциальную замену для Мбаппе в "Фиорентине" 5
Агент Николича: уверен, что Марко вернется в Россию 3
Источник: "Спартак" зимой намерен продать Хендрикса 17
Сандро Шварц поделился мнением о новом главном тренере "Локомотива" Гисдоле 2
В РПЛ не видят оснований для переноса матча "Урал" - ЦСКА из-за смога в Екатеринбурге 1
Ломаев: первый раз слышу об интересе "Спартака" 1
"Команда сделала шаг в развитии". Шварц - о прошедшем годе своей работы в "Динамо"
В "Крыльях Советов" отреагировали на информацию об интересе "Спартака" к вратарю Ломаеву
Булыкин: думаю, в матче "Спартака" с "Динамо" будет результативная ничья эксклюзив
Шварц рассказал о состоянии футболистов "Динамо" перед матчем со "Спартаком" 2
В "Локомотиве" опровергли слухи о переговорах по трансферу защитника "Челси" Сарра
Источник: "Спартак" интересуется вратарем "Крыльев Советов" Ломаевым 4
Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча со "Спартаком" 1
Тренер "Алании" Гогниев провел эмоциональную пресс-конференцию после матча с "Акроном" (видео) 8
Заседание исполкома РФС запланировано на 27 октября
СМИ: "Спартак" планирует подписать 1-2 вратарей в зимнее трансферное окно 18
Все новости
-