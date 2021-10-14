Напомним, ранее Клаудиньо допустил, что в дальнейшем может выступать за российскую сборную, если получит приглашение в команду.
Колосков отметил, что Клаудиньо является хорошим футболистом. При этом, по мнению почетного президента РФС, этот игрок не подходит сборной России.
"Безусловно, Клаудиньо хороший игрок. Его желание играть за нашу национальную команду очень похвально. Только чтобы быть в сборной, надо не только хорошо играть в футбол, но еще и быть коммуникабельным, уметь отработать за своего товарища по сборной. Русский дух должен быть у игрока. А по Клаудиньо видно, что парень очень капризный. Это не тот футболист, без которого мы не обойдемся", - заявил Колосков.
Источник: Sport24
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Колосков: по Клаудиньо видно, что парень очень капризный. Это не тот игрок, без которого сборная России не обойдется
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал высказывание бразильского полузащитника "Зенита" Клаудиньо о возможных выступлениях за сборную России.
Фото: "Зенит"