"Игра хорошая. Выиграли, это был прямой конкурент. Сейчас у нас цель быть в десятке. Глушакова решили поберечь. Расстроились, что он не сыграл за сборную. Это была его мечта. Но сейчас восстановится и ещё сыграет. Думаю, он может вывести сборную с капитанской повязкой", - сказал Терюшков.
"Химки" на своем поле победили "Ахмат" со счетом 2:0. Голы в этом матче на свой счет записали Илья Кухарчук и Александр Долгов. Подопечные Черевченко набрали 11 очков и располагаются на 13-м месте в таблице РПЛ. "Ахмат" идет на 11-й строчке, имея в активе 12 очков.
В следующем туре подмосковный клуб в гостях сыграет против "Динамо". Игра на "ВТБ Арене" состоится 22 октября и начнется в 19:00 мск.
Полузащитник Денис Глушаков попал в заявку на матч 11-го тура Российской Премьер-лиги с "Ахматом", но остался на скамейке запасных.
Источник: Чемпионат
Терюшков: Глушаков может вывести сборную с капитанской повязкой. Восстановится и сыграет
Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков поделился впечатлениями от матча "Химок" против "Ахмата" в рамках 11-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Химки"