Терюшков: Глушаков может вывести сборную с капитанской повязкой. Восстановится и сыграет

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков поделился впечатлениями от матча "Химок" против "Ахмата" в рамках 11-го тура РПЛ.

Фото: ФК "Химки"





"Химки" на своем поле победили "Ахмат" со счетом 2:0. Голы в этом матче на свой счет записали Илья Кухарчук и Александр Долгов. Подопечные Черевченко набрали 11 очков и располагаются на 13-м месте в таблице РПЛ. "Ахмат" идет на 11-й строчке, имея в активе 12 очков.



В следующем туре подмосковный клуб в гостях сыграет против "



Полузащитник Денис Глушаков попал в заявку на матч 11-го тура Российской Премьер-лиги с "Ахматом", но остался на скамейке запасных.



Источник: "Игра хорошая. Выиграли, это был прямой конкурент. Сейчас у нас цель быть в десятке. Глушакова решили поберечь. Расстроились, что он не сыграл за сборную. Это была его мечта. Но сейчас восстановится и ещё сыграет. Думаю, он может вывести сборную с капитанской повязкой", - сказал Терюшков."Химки" на своем поле победили "Ахмат" со счетом 2:0. Голы в этом матче на свой счет записали Илья Кухарчук и Александр Долгов. Подопечные Черевченко набрали 11 очков и располагаются на 13-м месте в таблице РПЛ. "Ахмат" идет на 11-й строчке, имея в активе 12 очков.В следующем туре подмосковный клуб в гостях сыграет против " Динамо ". Игра на "ВТБ Арене" состоится 22 октября и начнется в 19:00 мск.Полузащитник Денис Глушаков попал в заявку на матч 11-го тура Российской Премьер-лиги с "Ахматом", но остался на скамейке запасных.Источник: Чемпионат