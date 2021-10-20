Лучший бомбардир РПЛ Агаларов из-за травмы может пропустить две недели

Нападающий "Уфы" Гамид Агаларов, получивший травму в матче 11-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1), рискует пропустить две недели.

Фото: Чемпионат





В середине 1-го тайма Гамид Агаларов получил повреждение в единоборстве с Кайо. Форвард не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках. Вместо Гамида в игру вступил Остон Урунов. Агаларов стал автором единственного гола "Уфы" в этой встрече.



Нападающий "Уфы" Гамид Агаларов в текущем сезоне провел 11 матчей в РПЛ, в которых забил 9 голов и отдал результативную передачу. 21-летний футболист возглавляет гонку бомбардиров чемпионата России.



Источник: По информации источника, обследование выявило у 21-летнего форварда сильный ушиб тазобедренного сустава. Отмечается, что точные сроки восстановления пока неизвестны, приблизительно оно может занять от одной до двух недель. Сейчас Агаларов занимается по индивидуальной программе.В середине 1-го тайма Гамид Агаларов получил повреждение в единоборстве с Кайо. Форвард не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках. Вместо Гамида в игру вступил Остон Урунов. Агаларов стал автором единственного гола "Уфы" в этой встрече.Нападающий "Уфы" Гамид Агаларов в текущем сезоне провел 11 матчей в РПЛ, в которых забил 9 голов и отдал результативную передачу. 21-летний футболист возглавляет гонку бомбардиров чемпионата России.Источник: Sport24