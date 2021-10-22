"У нас не так много игроков, чтобы что-то менять. Во вторник игра на кубок, в пятницу - с "Зенитом". Будем смотреть, кто лучше выглядит. Хотим показать хорошую игру и дать бой. Ребята должны потерпеть. Я не считаю, что это что-то сверхъестественное.
Как "Динамо" держится рядом с "Зенитом"? А что, "Зенит" - это что-то особенное? Они теряют очки точно так же, как и все другие команды. Сезон длинный. Чемпионат должен быть интересным." - цитирует Воронина Sport24.
"Динамо" в стартовом матче 12-го тура РПЛ на своем поле победило "Химки" (4:1). Дубль в матче оформил Вячеслав Грулев, еще по голу на счету Николы Моро и Константина Тюкавина. Отметим, что полузащитник "бело-голубых" Арсен Захарян в этой встрече стал автором трех голевых передач. У "Химок" забитым мячом отметился Кемаль Адеми.
"Динамо" набрало 23 очка и догнало "Зенит" в турнирной таблице. По дополнительным показателям москвичи располагаются на 2-м месте. У петербуржцев игра в запасе - в воскресенье подопечные Семака сыграют против "Спартака".
Матч с "Зенитом" "бело-голубые" проведут в следующую пятницу, 29 октября.
Воронин: "Зенит" - это что-то особенное? Они теряют очки так же, как и все другие команды
Тренер "Динамо" Андрей Воронин прокомментировал результат встречи "Химками" (4:1) и конкуренцию за первое место с "Зенитом".
Фото: Sport24