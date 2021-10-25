Новиков назвал главное отличие "Динамо" от других московских клубов

Новиков, ныне тренирующий "Нефтехимик", заявил, что "Динамо" отличается от других московских клубов порядком в руководстве. По его словам, руководство "бело-голубых" прикладывает максимальные усилия для успеха команды.
"Главное, что сейчас отличает "Динамо" от других московских клубов - это порядок. Порядок в первую очередь в руководстве клуба, которое четко знает, что они хотят. Они прикладывают максимальные усилия для того, чтобы было движение вперед. Если мы возьмем сейчас "Локомотив", "Спартак", перестройку в ЦСКА, там я этого не вижу", - сказал Новиков.
Отметим, что на данный момент "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Сандро Шварца 23 очка по итогам 12 туров чемпионата. Отставание от занимающего первое место "Зенита" - три очка.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: РИА Новости