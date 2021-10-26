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Семин прокомментировал назначение Кафанова на пост главного тренера "Ростова"

Бывший наставник "Ростова" Юрий Семин отреагировал на назначение Виталия Кафанова на пост главного тренера ростовчан.
Фото: РПЛ
"Отличное решение, все правильно. Кафанов - опытный человек, он очень хорошо знает свою профессию. Совмещение? Я думаю, это никак не скажется. Все-таки, тут совмещение не такое объемное, как у Валерия Карпина", - приводит слова Семина "СЭ".

Напомним, сегодня "Ростов" объявил о назначении на пост главного тренера команды Виталия Кафанова. Заур Тедеев, который был исполняющим обязанности наставника ростовской команды, будет в работать в статусе старшего тренера.

"Ростов" сезон-2021/22 начинал под руководством Валерия Карпина, который покинул пост наставника ростовчан в августе, чтобы сосредоточиться на работе в национальной команде. Ему на смену пришел Юрий Семин, но 74-летний специалист покинул "Ростов" в сентябре, одержав 1 победу в 7 матчах. "Ростов" занимает 12-е место в таблице РПЛ, набрав в 12 матчах 12 очков.

Официально: Кафанов назначен главным тренером "Ростова"


Теги: Семин Ростов Кафанов
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