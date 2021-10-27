Карасев: необязательно преклонять колено, все можно выразить делами и поступками

Рефери Сергей Карасев объяснил, почему не преклоняет колено в поддержку акции BLM.

Фото: Константин Рыбин/РПЛ

"Любые акции – они есть и будут, но они добровольные. Выражать через этот жест для меня, наверное, не нужно. Потому что в глубине души я всех уважаю, независимо от национальности, вероисповедания и так далее. Я так воспитан, что можно выразить какими-то делами, поступками хорошими – необязательно следовать каким-то акциям", — сказал Карасев на ютуб-канале блогера Евгения Савина.



Сергей Карасев с 2010 года является арбитром ФИФА. Судил матчи Евро-2020, в том числе встречу "Чехии" и "Нидерландов" в 1/8 финала, в которой после просмотра видеоповтора был удален голландский защитник Маттейс Де Лигт. Также был главным арбитром на матче Суперкубка УЕФА между "Челси" и "Вильярреалом".