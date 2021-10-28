"Есть 88 миллионов, которые господин Газизов сам себе перевел в качестве первого транша. Плюс проценты за пользование денежными средствами все это время. У "Спартака" всегда было это право, но сейчас это право наделено решением суда", - передает слова Завьяловой "Матч ТВ".
Напомним, бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов покинул должность в московском клубе в декабре 2020-го года. Два дня назад стало известно, что московский арбитражный суд признал незаконным выплату Газизову выходного пособия в размере 400 миллионов рублей.
Газизов отреагировал на решение суда по выплате выходного пособия "Спартаком"
Суд удовлетворил апелляцию "Спартака" по поводу неправомерности выплаты Газизову выходного пособия в 400 млн рублей
Юрист "Спартака" - о деле Газизова: пойдем в суд по убыткам. Есть 88 млн, которые он сам себе перевел
Юрист московского "Спартака" Татьяна Завьялова заявила, что клуб намерен взыскать с Шамиля Газизова 88 млн рублей и проценты за их использование.
Фото: Чемпионат