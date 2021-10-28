Семин - о голевой Миранчука: здорово, что он сделал это как раз перед играми сборной

Экс-тренер "Ростова" и " Локомотива " Юрий Семин поделился впечатлениями от игры полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.

Фото: РИА Новости

"Он молодец. Здорово, что он это сделал как раз перед играми в сборной. Если бы я был тренером, выпускал бы его на поле. Причем держал бы на постоянной основе", - сказал Семин в интервью "Матч ТВ".



Напомним, вчера "Аталанта" в гостях выиграла у "Сампдории" со счетом 3:1. Голевая передача во встрече на счету российского полузащитника Алексея Миранчука, который вышел на поле во втором тайме. Всего в сезоне 2021/2022 Миранчук принял участие в 8 играх, в которых отдал 2 результативные передачи.



Следующий матч "Аталанта" проведет послезавтра, 30 октября, против "Лацио". Начало встречи в 16:00.