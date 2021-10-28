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Малафеев рассказал, за счет чего "Динамо" может победить "Зенит"

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев назвал сильные стороны "Динамо" в преддверии встречи московской команды с "Зенитом".
Фото: РИА Новости
Малафеев отметил, что "Динамо" может обыграть "Зенит" за счет успешного розыгрыша стандартных положений. Также он назвал футболистов московской команды, которых следует опасаться коллективу Сергея Семака.

"За счет чего "Динамо" может победить? У московской команды очень продуктивно получается реализовывать стандарты. Динамовцы в этом сезоне забили с них восемь из двадцати мячей. Причем на стандартах забивала половина динамовского состава. "Динамо" также одна из самых бьющих команд в лиге. Захарян, Тюкавин, Грулев - стоит быть осторожными и внимательными по отношению к этим игрокам "Динамо", - заявил Малафеев.

Отметим, что матч "Зенит" - "Динамо" состоится сегодня, 29 октября, в рамках 13-го тура РПЛ. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

"Зенит" находится во главе турнирной таблицы РПЛ, набрав 26 очков. "Динамо" - ближайший преследователь петербуржцев (23 очка).

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Малафеев Зенит Динамо
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