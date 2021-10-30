По данным источника, зарплата Хлусевича в "Спартаке" составит примерно два миллиона евро в год. Вероятно, это полная сумма, включающая в себя бонусы.
Ранее было известно об интересе к Хлусевичу со стороны ЦСКА. СМИ сообщали, что полузащитник хотел зарабатывать в составе ЦСКА 700 тысяч евро в год.
Отметим, что в нынешнем сезоне Даниил Хлусевич провел 14 матчей во всех турнирах за тульский "Арсенал". В этих встречах он забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Источник: Metaratings
Гендиректор "Спартака" подтвердил подписание Хлусевича. Контракт рассчитан до 2026 года
Источник: зарплата Хлусевича в "Спартаке" составит около двух миллионов евро в год
Раскрыт размер зарплаты новичка "Спартака", полузащитника Даниила Хлусевича, подписавшего с московским клубом контракт до 2026 года.
Фото: "Арсенал"